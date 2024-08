Kumbulla saluta, va all'Espanyol. Bove e Abraham: c'è la Premier

Sfoltire la rosa per aggiungere gli ultimi petali. La Roma è attiva anche sul mercato in uscita dove c'è da registrare il passaggio di Marash Kumbulla all'Espanyol. Il difensore albanese si trasferisce infatti in prestito secco al club spagnolo e oggi sosterrà le visite mediche. [...] Per Tammy Abraham ed Edoardo Bove, invece, si lavora sul mercato inglese.

Il West Ham resta la destinazione più gradita per l'attaccante dopo la frenata del Milan e le tentazioni arabe. Servono 25 milioni per chiudere l'affare e consegnare al d.s. Florent Ghisolfi il tesoretto per poi dare l'assalto agli ultimi acquisti. L'Everton, invece, si è rifatto sotto per il centrocampista che la Roma valuta poco più di 15 milioni. [...] Su Bove restano vigili anche la Fiorentina e il Fulham, che però non hanno ancora mosso passi concreti.

(gasport)