Koné e Danso: due colpi per sognare

«Per comprare altri giocatori serve far spazio, sia numerico che economico, come è successo con la Juve che ha venduto Soulé per prenderne altri». Daniele De Rossi detta la linea del mercato della Roma. […] All’appello mancano un terzino destro, un difensore centrale e un centrocampista, visto che la conferma di Dybala (e il probabile cambio di modulo) rende meno necessario l’arrivo di un esterno alto a sinistra. […] Arriverà Saud Abdulhamid dall’Al-Hilal ed è ancora aperta la trattativa con il Rennes per Assignon. È sempre più vicino Kevin Danso, che ha già dato il suo ok al trasferimento: Ghisolfi cerca un accordo con il Lens sulla base di 25 milioni tra parte fissa e bonus. A centrocampo si lavora su Koné, che il Borussia M’gladbach non ha convocato per il match di campionato perché «prossimo alla cessione»: costa 20 milioni.

(Corsera)