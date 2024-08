Koné al centro della Roma. Forza, corsa ed esplosività: sarà il nuovo motore di De Rossi

È quello che ci voleva. Ma è soprattutto quello che chiedeva Daniele De Rossi per andare a completare il suo centrocampo.

Di più, il tecnico della Roma non desiderava solo un centrocampista da box to box, uno capace di sradicare i palloni e andare in transizione. No, Daniele De Rossi chiedeva proprio lui, Emmanuel Kouadio Koné, per tutti semplicemente Manu. Lo voleva così tanto da essere disposto ad aspettare anche fino in fondo, all’ultimo giro di lancette [...] Da oggi, quindi, Koné inizierà ad allenarsi con la Roma, subito dopo aver firmato il contratto e fatto la conoscenza del Fulvio Bernardini. Il francese potrebbe anche andare in panchina domani sera a Torino, contro la Juventus, difficilmente sarà possibile vederlo già in campo.

[...] Per Koné un contratto con i giallorossi di cinque anni a circa 3 milioni di euro all’anno. Un altro investimento importante dei Friedkin, che alla fine hanno ceduto alla richieste del Borussia Moenchengladbach, pagando 20 milioni di euro il giocatore francese (bonus compresi). Koné non è uno che fa tanti gol o piazza una marea di assist, basti pensare che in carriera ha segnato in tutto 13 reti in 164 partite (con il top di 5 gol in Ligue2 con la maglia del Tolosa, nel 2020-21). Ma è uno che ruba palloni, va via in velocità, sfrutta la sua forza fisica e la sua esplosività per superare l’avversario in dribbling. Lo scorso anno, ad esempio, in Bundesliga è stato il quinto miglior giocatore per dribbling riusciti con 3,95 a partita, alle spalle di Musiala (Bayern, 8,48), Wirtz (Leverkusen, 6,11), Vargas (Augsburg, 4,43) e Schmid (Werder Brema, 4,36). Ma Koné ha primeggiato anche in altre speciali classifiche, come quelle dei duelli e dei contrasti.

[...]

(gasport)