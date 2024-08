Karsdorp al Besiktas di Immobile. La Roma accelera con le cessioni

Vendere prima di ricominciare a comprare. È questo il nuovo input che la proprietà ha dato a Florent Ghisolfi, dopo un mese di luglio scoppiettante in cui sono stati sborsati circa 100 milioni. Per questo il ds della Roma ha messo in stand-by una serie di operazioni, che saranno riprese dopo che avrà fatto un po' di spazio nella rosa. Quello più vicino all'addio è Karsdorp. Il terzino destro olandese, che ha ancora un anno di contratto a circa 4 milioni lordi, è fuori rosa [...] il Besiktas è l'opportunità più gradita, ora il club turco dovrà trovare l'intesa con la Roma: impresa non complicata. [...] Per quanto riguarda il difensore centrale, il nuovo obiettivo è Loic Badé del Siviglia. Classe 2000, francese originario della Costa d'Avorio, è valutato 20 milioni, cifra che il Siviglia vorrebbe "cash" mentre i giallorossi vorrebbero inserire delle contropartite tecniche per abbassare il costo. Prima però dovrà partire Smalling (per lui al momento c'è solo l'ipotesi Arabia) o Kumbulla: quest'ultimo piace al Parma, che però non può/vuole pagare gli oltre 3 milioni (lordi) di ingaggio. [...]

(corsera)