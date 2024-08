Juventus, Scanavino: "Chiesa fuori dal progetto tecnico? Tutti sanno la verità, inutile raccontare bugie"

L'ad della Juventus Maurizio Scanavino ha rilasciato una intervista al quotidiano torinese parlando anche della situazione di Federico Chiesa. Le sue parole: "Anche in questo caso è una questione di trasparenza, è inutile raccontare bugie quando tutti sanno la verità. Abbiamo rispetto dei nostri avversari e delle loro capacità di valutazione di certe situazioni. Quindi, tanto val e essere trasparenti, no? Poi, come capita ovunque, si può essere non funzionali in una realtà e funzionalissimi in un’altra. Le decisioni sui giocatori dipendono dal modulo di gioco, dalle scelte dell’allenatore, da fattori umani e da fattori economici".

(tuttosport)