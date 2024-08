In dubbio Dovbyk col Barnsley

Oggi alle ore 18 (diretta tv su Dazn) la Roma affronterà il Barnsley (formazione della terza divisione inglese) in un test amichevole a porte chiuse, all'interno del centro sportivo St. George Park che sta ospitando i giallorossi. Non è ancora certa la presenza di Dovbyk: l'attaccante ucraino è rimasto in Italia insieme a Shomurodov in attesa del visto da parte dell'ambasciata. Se la situazione dovesse sbloccarsi in mattinata, potrebbe raggiungere la squadra in extremis. Di sicuro ci sarà sabato contro l'Everton. (...)

(corsera)