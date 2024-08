In arrivo il terzino destro e un'ala

Un giovane in partenza fa sempre rima con plusvalenza: Jan Oliveras, terzino sinistro spagnolo classe 2004, ha deciso di giocare nella Dinamo Zagabria e per questo ha fatto saltare il trasferimento in Saudi League, dove invece è andato Aouar. La Roma incasserà meno dei 6 milioni pattuiti con gli arabi, poco più della metà, ma contabilizzerà comunque denaro utile. (...) Va ceduto Karsdorp, che è fuori rosa. Può arrivare anche un centrale se Ghisolfi trova una squadra funzionale a Kumbulla, che ha bisogno di giocare dopo una stagione buttata. (...) Il centrocampo è il reparto più completo anche se ha liberato due posti (Aouar-Renato Sanches) riempiendolo con uno: Le Fée, pagato 23 milioni al Rennes. De Rossi è contento, sta provando anche Baldanzi come mezzala e ha promosso Pisilli, che per il momento non andrà via. IL dubbio riguarda Bove, che di fronte a una proposta importante può essere ceduto. Se così dovesse succedere, la Roma acquisterebbe un nuovo centrocampista. (...) Il giocatore da sacrificare sarebbe Zalewski, che ha un anno di contratto e non rinnoverà: potrebbe entrare nell'eventuale trattativa Bellanova. Per lui comunque agosto sarà importante. In esubero anche Shomurodov (ora all'Olimpiade) e Solbakken: tocca a Ghisolfi sistemarli, non sarà semplice. Poi c'è Abraham, che in caso di addio vorrebbe andare al Milan. Le uscite serviranno a finanziare l'acquisto di un attaccante esterno, tipo il brasiliano Wesley del Corinthians, e magari un giovane centravanti di riserva. (...)

(corsport)