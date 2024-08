IL PUNTO DEL LUNEDÌ - EVANGELISTI: "Bisogna fingere che si possa fare a meno di Dybala" - CARMELLINI: "De Rossi avrà ancora molto da lavorare"

Inizia con un pareggio a reti bianche in casa del Cagliari la nuova stagione della Roma di De Rossi. Una partita dalle due facce, con i giallorossi che dopo un primo tempo spento sono cresciuti nella ripresa andando vicini al gol con Dovbyk e Pellegrini. Un pensiero condiviso anche da Andrea Di Caro sulla Gazzetta dello Sport: " Il pareggio è stato giusto. Lento e privo di emozioni il primo tempo, meglio il secondo". Secondo Tiziano Carmellini del Tempo invece: "I cambi finali non fanno che aumentare il rammarico. Un punto è troppo poco". Infine Marco Evangelisti del Corriere dello Sport si concentra sul futuro di Dybala: "Ci hanno pensato troppo tardi e adesso bisogna fingere che si possa fare a meno di Paulo".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. DI CARO - LA GAZZETTA DELLO SPORT

[...] A Roma nei giorni scorsi si è parlato più del caso Dybala che della trasferta di Cagliari. Chi pensava sarebbe stata una formalità vincere, si è scontrato con un'altra realtà. Il pareggio è stato giusto. Lento e privo di emozioni il primo tempo, meglio il secondo, più vivace, con occasioni da entrambe le parti. Nella Roma tra i nuovi bene Soulé, meno Le Fée, mentre Dovbyk ha sfiorato il gol dando la sensazione che ne segnerà parecchi. Ma appare evidente quel che manca e che De Rossi chiede da mesi: un esterno d'attacco capace di saltare l'uomo, un centrocampista di peso box to box che regali strappi, un esterno basso di qualità e spinta. Senza giocatori con queste caratteristiche la Roma rischia di restare una squadra orizzontale, di passo lento. Con o senza Dybala. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

[...] La Roma ci mette un tempo a ingranare. Primo tempo zero tiri in porta, va un po' meglio nella ripresa, ma De Rossi avrà ancora molto da lavorare. I nuovi faticano ed è normale, poi DDR rompe gli indugi e mette Dybala piazzato in panchina in attesa del suo futuro: va subito meglio ma ormai è tardi e i cambi finali non fanno che aumentare il rammarico. Un punto è troppo poco e ora bisogna far subito chiarezza sull'argentino che appare ancora un punto fermo di questo gruppo. [...]

M. EVANGELISTI - IL CORRIERE DELLO SPORT

In questo campionato partito sbuffando e sospirando come una vecchia caffettiera, è difficile immaginare quale sia il ruolo della Roma. [...] Tra il Cagliari e i giallorossi la sensazione di déjà vu è stata penetrante. Due squadre che si sforzano di cambiare radicalmente approccio rispetto alla stagione scorsa e al contrario sono ancora ricalcate su quell'immagine di sé stesse. [...] La differenza tra l'ieri e l'oggi per De Rossi e i tifosi della Roma sta essenzialmente in Dybala. E' un pensiero in grado di turbare la fine di un'estate calda. La Joya, si suppone, alla fine andrà in Arabia, omaggio alla logica indifferente delle somme e sottrazioni. Sarebbe stato più igienico pensarci prima. Invece ci hanno pensato troppo tardi e adesso bisogna fingere che si possa fare a meno di Paulo. [...] La Roma delle ultime stagioni ha sofferto di un deficit di qualità. Esattamente la dote con cui Dybala, nei pochi minuti che gli sono stati concessi, ha permesso a Dovbyk di smontare la traversa e a Baldanzi di esplorare in libertà l'area avversaria un paio di volte. [...]