IL PUNTO DEL LUNEDÌ - D'UBALDO: "La Roma ancora non c'è" - SORRENTINO: "De Rossi è in un grosso guaio"

Ieri, alla prima all'Olimpico, è caduta la Roma di mister Daniele De Rossi. Tanta attesa per rivedere Dybala in campo dopo il no all'Arabia, ma i giallorossi ieri sono rimasti a bocca asciutta. "Troppe teste sul mercato, pochi piedi nuovi e buoni in campo. Il centrocampo iniziale è lo stesso della scorsa stagione: pigro, pesante e incapace di accelerazioni. Il dilemma strategico di De Rossi è lampante", il commento di Marco Evangelisti. "La Roma è una squadra incompleta e c'è tempo solo fino a venerdì per correre ai ripari", sostiene Guido D'Ubaldo.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

M. EVANGELISTI - IL CORRIERE DELLO SPORT

[...] Troppe teste sul mercato, pochi piedi nuovi e buoni in campo. Il centrocampo iniziale è lo stesso della scorsa stagione: pigro, pesante e incapace di accelerazioni. Il dilemma strategico di De Rossi è lampante. Un po' per amore e un po' per forza deve provare a metter dentro Dybala e Soulé insieme, altrimenti non ci sarebbe traccia dei miglioramenti in una squadra da tempo prosciugata di risorse tecniche che si spingano oltre una sonnolenta mediocrità. [...] Tre acquisti ben fatti invece potrebbero consegnarle un futuro. Altrimenti bisognerà accontentarsi delle favole.

U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Non è ancora la Roma, si è visto a Cagliari al debutto e - di più - alla seconda giornata con l'Empoli, ko interno e figuraccia inaspettata. E non c'entra solo il mercato che finirà venerdì, con la rosa da completare in ogni reparto. I fischi - bocciatura severa e totale del pubblico - sono la naturale conseguenza dell'esibizione: la tifoseria si aspetta altro dai giallorossi. La Roma di De Rossi fatica a comportarsi da squadra. [...] Non va sottovalutata nemmeno la questione tattica. [...] L'andamento lento della Roma è risultato fatale contro la brillantezza dell'Empoli. Tiziano Carmellini de Il Tempo: "Sconfitta dolorosissima che lascia poco spazio a interpretazioni: troppo tardiva la reazione della Roma e i tre legni colpiti non devono essere alibi per nessuno".

G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

Tana attesa per Paulo Dybala, ma la Roma ancora non c'è. Un solo punto dopo due partite, la squadra di De Rossi gioca male e fatica a trovare equilibrio. [...] La Roma è una squadra incompleta e c'è tempo solo fino a venerdì per correre ai ripari. Oggi con questo organico non è assolutamente competitiva per le prime posizioni. Ghisolfi dovrà fare miracoli in queste ultime battute di mercato. Chissà se potrà disporre delle risorse necessarie [...] De Rossi deve trovare in fretta un gioco, perché il cuore, che lo ha portato a sfiorare una clamorosa rimonta, non basta.

A. SORRENTINO - IL MESSAGGERO

[...] Come si sospettava, guardare il dito (il caso-Dybala) anziché la luna (il valore della squadra) non ha giovato alla serenità, dei protagonisti e dei commenti. È una Roma rimasta troppo uguale a se stessa, cioè a quella dei ripetuti sesti posti, perché nulla di sostanziale è cambiato, a parte Dovbyk e Soulé, che non ci paiono due squassatori di equilibri. [...] Il nodo della stagione non è certo Dybala, di cui tutti conosciamo a memoria picchi e pausa (entrambi insostenibili): anche con lui sono arrivati due sesti posti, segno che bisogna cambiare il contesto, finanche gli equilibri dello spogliatoio. [...] De Rossi è in un grosso guaio [...]

P. CONDO - LA REPUBBLICA

[...] Ieri sera l'Olimpico aveva il cuore nello zucchero per la festa del ringraziamento a Dybala, ed è finita con fischi ai giallorossi e gli applausi all'eccellente prestazione dell'Empoli. Paulo ci ha provato, come già a Cagliari le chance migliori le ha create lui, e il palo del 95' è stata una disdetta. ma sono mancati gli altri argentini, l'impalpabile Soulé e lo sciagurato Paredes. E sì che erano i più tristi per la partenza dell'amico [...]

A. BOCCI - IL CORRIERE DELLA SERA

Venerdì a mezzanotte, un giorno dopo i sorteggi della nuova Super Champions, chiude il mercato più lento, complicato, quasi disperato, degli ultimi anni. Trattative lunghissime e frustranti, che mandano in crisi gli allenatori e esasperano i tifosi [...] La Roma, nonostante Dybala, è in affanno [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

[...] Sconfitta dolorosissima che lascia poco spazio a interpretazioni: troppo tardiva la reazione della Roma e i tre legni colpiti non devono essere alibi per nessuno. Bello l'ingresso di Shomurodov che segna il gol del 2-1 ma che non basta ai giallorossi a quota un punto dopo due partite: e con Cagliari e Empoli [...] Ora un terzo turno, a cavallo del quale si chiuderà la sessione estiva del mercato e che farà da prologo alla prima sosta del campionato. Siamo solo all'inizio ma qualche segnale è già chiaro.