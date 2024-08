Il pressing di Oriana: l'influencer di Paulo dietro il no all'Arabia

[...] Ci sono donne che orientano ormai da anni il destino di squadre e giocatori. Non parliamo della superagente Rafaela Pimenta, [...] ma di spose molto influenti come Oriana Sabatini, che nella scelta del marito Paulo Dybala di rifiutare l'offerta monstre di 75 milioni in tre anni dell'Al-Qadsiah ha avuto un ruolo chiave. [...] Oriana, che ha sposato Paulo lo scorso 20 luglio, si era opposta fin dall'inizio al trasferimento in Arabia e giovedì ha parlato a lungo col marito. [...]

A rischio non solo il principale aspetto calcistico legato a Paulo e alle sue ambizioni di lottare per la Champions e per una convocazione in Nazionale, ma anche le stesse e legittime opportunità professionali della signora Dybala. [...] E così l'affetto dei tifosi, alla notizia del dietrofront di Paulo, si è riversato anche su di lei, Oriana, le cui canzoni diventeranno di sicuro la colonna sonora delle giornate giallorosse. E quando giovedì sera, in penombra, si è affacciata al balcone della villa a Casal Palocco accanto al marito, salutando i tifosi in festa, i ragazzi l'hanno omaggiata come una rockstar. [...]

(gasport - A. D'Urso)