Il mercato dopo Dybala: scambio Zalewski-Ngonge

E adesso? Messa da parte per un attimo la gioia della permanenza di Paulo Dybala in maglia giallorossa, la domanda pervade i pensieri dei tifosi. Che mercato farà la Roma da qui al 31 agosto? [...] Poche ore dopo il "no" a Trigoria è andata in scena una lunga riunione tra i dirigenti giallorossi e l'allenatore - dai toni non proprio amichevoli - in cui si è provato anche a delineare il mercato dei prossimi giorni. De Rossi ha bisogno di almeno tre acquisti per rinforzare la squadra. [...] Nella giornata di ieri si sono intensificati i contatti tra il Napoli e la Roma. [...] Lo scambio più caldo in questo momento è quello tra Cyril Ngonge e Nicola Zalewski. Un'operazione a titolo definitivo con un conguaglio a favore del club azzurro. [...] Il polacco è valutato attorno ai 13-15 milioni di euro e con un indennizzo di 3-5 milioni in favore del club di De Laurentiis, l'operazione potrebbe chiudersi. [...]

La dirigenza romanista guidata dalla Ceo Lina Souloukou e il ds Ghisolfi nelle prossime ore proverà a riattivare i colloqui con gli intermediari che operano sul mercato arabo. Perché c'è da piazzare Tammy Abraham, diventato l'unico (potenziale) assegno circolare della rosa romanista. Il Milan da giorni si è defilato, in attesa degli ultimi giorni di mercato, per questo la soluzione del Golfo potrebbe tornare d'attualità. [...] Intanto ieri sera il Borussia Monchengladbach ha spedito in tribuna Manu Koné, centrocampista avvicinato dai giallorossi negli ultimi giorni. "Motivi di mercato" è la spiegazione data dal club tedesco. [...]

(la Repubblica)