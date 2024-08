Il colosso per De Rossi: ecco Danso. Operazione da 25 milioni di euro

Daniele De Rossi può tirare un sospiro di sollievo. Il difensore centrale tanto richiesto, arriverà. E' ai dettagli la trattativa per Kevin Danso, centrale austriaco di proprietà del Lens. C'è l'accordo tra i due club sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro (22+3 di bonus). Il calciatore è atteso nella Capitale nelle prossime ore per le visite mediche e la firma sul contratto. [...] Chiusa la trattativa per l'austriaco, a Trigoria si lavora alacremente per sfoltire la rosa a disposizione di De Rossi. Su Edoardo Bove è forte l'interesse del Nottingham Forest con la Roma che chiede circa 15 milioni per il suo cartellino.

Dopo il "no" alla prima offerta, da Trigoria aspettano un rilancio del Psv per Nicola Zalewski. Si raffredda la pista che avrebbe portato il centravanti della Roma Tammy Abraham a Londra. Il West Ham deve prima cedere e al momento sta avendo problemi. [...] La mezzala preferita, Manu Koné, sembra ormai irraggiungibile mentre resta un obiettivo concreto il giovane esterno belga del Gent, Fernandez-Pardo. Ieri è stato ufficializzato l'acquisto di Saud Abdulhamid dall'Al-Hilal. Oggi il primo allenamento. Vestirà la maglia numero 12. "Sono molto felice e grato di essere qui come nuovo giocatore della Roma - ha detto il calciatore durante la presentazione - Ringrazio il club, la famiglia Friedkin e i tifosi per la fiducia nei miei confronti". [...]

(la Repubblica)