Il club chiede altri 600 posti nelle due curve dell'Olimpico

Mentre procede spedita la vendita dei biglietti per Roma-Empoli (insieme agli abbonati già superata quota 50mila), il club giallorosso si è mosso per liberare "300 posti" in curva Sud e altrettanti nel settore Nord che attualmente non sono vendibili per motivi di sicurezza. [...] Qualora dovesse esserci il via libera, i 600 posti in più saranno fruibili già per la prima di campionato dei giallorossi, previsa per il 25 agosto. [...] Nell'era Friedkin sono stati addirittura 57 i sold-out che la tifoseria giallorossa ha saputo regalare.

(il Messaggero)