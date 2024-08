Ieri la ripresa per il gruppo a Trigoria

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Inizia ufficialmente la settimana (corta) di lavoro in vista dell'esordio in Serie A con il Cagliari. Dopo la fine del ritiro in Inghilterra con l'amichevole con l'Everton e la seduta di scarico di domenica scorsa (con tanto di allenamento congiunto con l'Ostiamare), De Rossi ha concesso due giorni di riposo ai giocatori, con la ripresa programmata a Trigoria ieri mattina.

A differenza di quanto fatto in ritiro dove Pellegrini e compagni tornavano ad allenarsi anche il pomeriggio e visto anche l'avvicinamento alla prima giornata di campionato, è andata in scena solo una seduta: i calciatori hanno svolto infatti prima lavoro tattico sul campo per poi spostarsi in palestra. Oggi la squadra si ritroverà al Fulvio Bernardini nuovamente in mattinata, a soli tre giorni dalla gara dell'Unipol Domus. Cresce quindi l'attesa per i tifosi (in Sardegna saranno più di 400 i romanisti presenti) di vedere la prima uscita ufficiale del club e la prima stagione di De Rossi dall'inizio sulla panchina della Roma.