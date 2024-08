I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "salva il risultato", Pellegrini "potrebbe incidere di più". Dybala "uomo della provvidenza"

Comincia con un pareggio a reti bianche in casa del Cagliari il cammino della Roma 2024/25 targata De Rossi. Positivo come al solito il portiere Svilar, che come confermato dalla Gazzetta dello Sport "salva il risultato". Poco lucido in fase realizzativa il capitano Pellegrini che sbaglia un rigore in movimento e segna in posizione irregolare: per il Corriere dello Sport "potrebbe incidere di più". Infine importante l'ingresso in campo dalla panchina di Dybala che ha galvanizzato la manovra offensiva giallorossa: "L'uomo della provvidenza" secondo il Messaggero.

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,64

Celik 5,42

Mancini 5,92

Ndicka 6,14

Angelino 6,00

Le Fée 5,85

Cristante 5,92

Pellegrini 5,57

Soulé 6,14

Dovbyk 5,57

Zalewski 5,50

Baldanzi 6,00

Dybala 6,42

Abraham ng

El Shaarawy ng

De Rossi 5,92

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6,5

Celik 5

Mancini 5,5

Ndicka 6,5

Angelino 6

Le Fée 6

Cristante 6

Pellegrini 5,5

Soulé 6

Dovbyk 5,5

Zalewski 5,5

Baldanzi 6

Dybala 6,5

Abraham ng

El Shaarawy ng

De Rossi 6

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Celik 5,5

Mancini 6,5

Ndicka 6

Angelino 6

Le Fée 5,5

Cristante 6

Pellegrini 5,5

Soulé 6

Dovbyk 5,5

Zalewski 6

Baldanzi 6

Dybala 6,5

Abraham ng

El Shaarawy ng

De Rossi 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6,5

Celik 5,5

Mancini 5,5

Ndicka 6

Angelino 6

Le Fée 6

Cristante 5,5

Pellegrini 6

Soulé 6

Dovbyk 5,5

Zalewski 5

Baldanzi 5,5

Dybala 6,5

Abraham ng

El Shaarawy ng

De Rossi 5,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Celik 4,5

Mancini 6

Ndicka 6,5

Angelino 6

Le Fée 6

Cristante 6,5

Pellegrini 5,5

Soulé 6

Dovbyk 6

Zalewski 5

Baldanzi 6,5

Dybala 7

Abraham ng

El Shaarawy ng

De Rossi 6

LA REPUBBLICA

Svilar 7

Celik 6

Mancini 6

Ndicka 6

Angelino 5,5

Le Fée 6

Cristante 5,5

Pellegrini 5,5

Soulé 6,5

Dovbyk 6

Zalewski 5,5

Baldanzi 6

Dybala 6

Abraham ng

El Shaarawy ng

De Rossi 5,5

IL TEMPO

Svilar 6,5

Celik 6

Mancini 6

Ndicka 6

Angelino 6,5

Le Fée 6

Cristante 6

Pellegrini 5,5

Soulé 6

Dovbyk 5

Zalewski 5,5

Baldanzi 6

Dybala 6,5

Abraham ng

El Shaarawy ng

De Rossi 5,5

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Celik 5,5

Mancini 6

Ndicka 6

Angelino 6

Le Fée 5,5

Cristante 6

Pellegrini 5,5

Soulé 6,5

Dovbyk 5,5

Zalewski 6

Baldanzi 6

Dybala 6

Abraham ng

El Shaarawy ng

De Rossi 6