I VOTI DEGLI ALTRI - PAREDES "Un disastro" - SOULE "A sinistra appare sacrificato" - CRISTANTE "Scelta sbagliata"

La Roma ha perso, male, in casa contro l'Empoli. Prestazione incolore dei giallorossi, con pochi voti sopra il 6 e tantissimi voti bassi. Il peggiore della serata di ieri è stato senza alcun dubbio Leandro Paredes, per il Corriere dello Sport: "Un disastro. Prima lascia saltare Colombo in area nell'azione del gol poi perde palla nella sua trequarti e tre secondi dopo commette il fallo da rigore per il 2-0 toscano". Non si salva neanche Dovbyk, che per la Gazzetta dello Sport: "Stretto nella morsa dei difensori, non riesce a girarsi per il tiro. Il gioco di sponda non funziona". Per il Corriere della Sera, Cristante: "Non è una mezzala e non è in forma (...) Scelta sbagliata"

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6

Celik 4,7

Mancini 5,3

Ndicka 5,4

Angelino 5

Cristante 4,6

Paredes 3,7

Pellegrini 5

Dybala 5,9

Soulé 4,6

Dovbyk 4,5

Zalewski 4,7

Le Fée 5,3

Shomurodov 6,6

Baldanzi 6,1

De Rossi 5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 4,5

Mancini 6

Ndicka 6

Angelino 5,5

Cristante 5

Paredes 4,5

Pellegrini 5,5

Dybala 6

Soulé 5,5

Dovbyk 5

Zalewski 5

Le Fée 5,5

Shomurodov 6,5

Baldanzi 6,5

De Rossi 5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Celik 5

Mancini 6

Ndicka 6

Angelino 5

Cristante 4,5

Paredes 4

Pellegrini 5

Dybala 5,5

Soulé 4,5

Dovbyk 5

Zalewski 5

Le Fée 6

Shomurodov 7

Baldanzi 6,5

De Rossi 5

IL MESSAGGERO

Svilar 6,5

Celik 5

Mancini 5,5

Ndicka 5,5

Angelino 6

Cristante 5

Paredes 4

Pellegrini 5,5

Dybala 6,5

Soulé 5

Dovbyk 5

Zalewski 5

Le Fée 6

Shomurodov 6,5

Baldanzi 6

De Rossi 5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Celik 4

Mancini 4,5

Ndicka 5

Angelino 4

Cristante 4

Paredes 3

Pellegrini 5

Dybala 6

Soulé 4,5

Dovbyk 4

Zalewski 4,5

Le Fée 5

Shomurodov 7

Baldanzi 6,5

De Rossi 4

LA REPUBBLICA

Svilar 5,5

Celik 4,5

Mancini 4,5

Ndicka 4,5

Angelino 4,5

Cristante 4

Paredes 3

Pellegrini 4

Dybala 5,5

Soulé 4

Dovbyk 4

Zalewski 4

Le Fée 5

Shomurodov 6

Baldanzi 5

De Rossi 4

IL TEMPO

Svilar 6

Celik 5,5

Mancini 5,5

Ndicka 5,5

Angelino 5

Cristante 5

Paredes 4

Pellegrini 5

Dybala 6

Soulé 4,5

Dovbyk 4,5

Zalewski 5

Le Fée 5

Shomurodov 7

Baldanzi 6,5

De Rossi 4,5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Celik 5

Mancini 5,5

Ndicka 5,5

Angelino 5

Cristante 5

Paredes 4

Pellegrini 5,5

Dybala 6

Soulé 4,5

Dovbyk 4,5

Zalewski 4,5

Le Fée 5

Shomurodov 6,5

Baldanzi 6

De Rossi 5