I giallorossi aspettano la scelta di Chiesa. E intanto l'agente arriva nella Capitale

La situazione di Federico Chiesa è pressoché la stessa da oltre un mese. L'attaccante è fuori dal progetto tecnico della Juventus, con Thiago Motta lo ha invitato a trovarsi una nuova squadra. La Roma è la squadra che maggiormente ha mostrato interesse nei suoi confronti e l'unica che ha fatto capire al suo agente che sarebbe pronta a prenderlo subito. Nel mezzo, da oltre un mese appunto, c'è il calciatore. Fermo nell'attesa che dal mercato arrivi qualche altra offerta. In linea con le sue aspettative. [...]

Una convinzione granitica alimentata da papà Enrico, ex calciatore di Parma e Lazio tra le altre, e primo consigliere di Federico Chiesa. Molto più del suo agente Fali Ramadani, arrivato ieri nella Capitale e pronto ad incontrare la dirigenza giallorossa nelle prossime ore. [...] Il tempo scorre e il prezzo scende. Dai 40 milioni richiesti a fine maggio, ormai il prezzo di Chiesa è arrivato a poco meno di 20 milioni. [...] Da Trigoria proseguono le smentite: "Chiesa non è un obiettivo". E appuntamenti in agenda non ce ne sono. Ufficialmente. Ma i contatti tra Ghisolfi e Ramadani non si sono mai interrotti. [...] Chiesa sogna la Premier League, ma né il Tottenham né il Chelsea hanno mostrato interesse per lui. [...]

(la Repubblica)