Ha il 77% delle gare e il 55% dei minuti

Paulo Dybala ha segnato 34 gol con la Roma: 25 in serie A, 7 in Europa League e 2 in Coppa Italia. Nella classifica all time è al 34° posto insieme a Salah. Tenendo la media di queste 2 stagioni, alla fine del 2024-25 potrebbe sfiorare la top 20 [...] superando - fra gli altri - miti come Bernardini e Bruno Conti (47), Guaita (43), Prati (41). L'argentino è stato il miglior marcatore in entrambi i campionati giocati con la Roma: 12 reti nel 2022-23 e 13 (come Lukaku) nel 2023-24. [...]

L'argentino ha fornito 17 assist (15 in serie A e 2 in EL) nelle 78 partite in maglia giallorossa. [...] Dybala ha disputato 78 partite con la Roma, il 70% delle 110 complessive. Facendo il conto dei minuti la percentuale scende di parecchio: 5.198 giocati su 9.990, cioè il 52%. [...] Paulo ha segnato 3 gol all'Empoli con la maglia della Roma: in giallorosso ne ha firmati di più, 4, solo contro il Torino. L'anno scorso cominciò a segnare in campionato alla 4° giornata proprio contro i toscani, firmando una doppietta nel clamoroso 7-0 dell'Olimpico.

(corsera)