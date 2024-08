Tanta intensità, ma partita senza grattacapi per Marinelli, chiamato a sostituire alla vigilia del match La Penna (indisponibile). Giusto fermare in avvio Luvumbo lanciato a rete: netto il fuorigioco dell'attaccante.

Come quello del resto di Pellegrini, in occasione del gol annullato alla Roma nella ripresa: il centrocampista non accenna nemmeno alla protesta. Ineccepibili anche i gialli per Deiola e Azzi.

