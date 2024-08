Ghisolfi studia i prossimi colpi

IL TEMPO (L. PES) - Neanche il tempo di accogliere Dovbyk e già Ghisolfi pensa ai colpi che verranno. L'attaccante ucraino è stato un vero e proprio "colpo" per tempistiche e modalità, ma ora il dt francese ha il compito di completare la rosa cercando di assecondare il più possibile le richieste di De Rossi. Il primo ruolo da rafforzare è senza dubbio quello del terzino destro. In quella casella manca ancora un titolare con Karsdorp praticamente fuori rosa e Celik che avrà un compito di comprimario. La suggestione Bellanova non trova ancora riscontri nonostante l'esterno del Torino sia stato tra i primi nomi fatti dal tecnico per quella posizione. Le richieste di Cairo sono alte e ad oggi i giallorossi non si sono ancora avvicinati ai granata né hanno portato avanti dialoghi concreti con l'entourage dell'azzurro. Resta il nome di Pubill in pole position con i primi contatti già avvenuti tra le parti e la possibilità di andare all'assalto dell'Almeria dopo le Olimpiadi che il laterale sta ben giocando con la Spagna. La richiesta degli iberici si aggira intorno ai 15-20 milioni e i buoni rapporti con il procuratore potrebbero favorire l'operazione.

In discesa il nome di Assignon dopo il raffreddamento dei rapporti col Rennes che aveva rifiutato la contropartita Karsdorp. Non è da escludere, inoltre, che la Roma stia lavorando sottotraccia per un calciatore a sorpresa. Un altro paio di innesti, dopo aver chiuso l'ultimo titolare, servono ancora per ultimare e allungare la profondità della rosa nelle alternative. In attesa di sistemare le uscite (Abraham e Bove le situazioni più delicate, Shomurodov quella più avanzata direzione Verona), De Rossi e la dirigenza dovranno scegliere dove andare maggiormente alla ricerca di innesti soprattutto in relazione alla possibilità di investimento. Un centrocampista "muscolare" e un esterno sinistro d'attacco le posizioni dove ancora è possibile migliorare la qualità e la possibilità di rotazione. Quasi un mese per completare una rivoluzione impegnativa e costosa, ma Ghisolfi sa di poter contare sul sostegno della proprietà. Intanto oggi alle 17 ultimo test in Italia per i giallorossi che a Rieti affronteranno l'Olympiakos (diretta Dazn) prima di partire per l'Inghilterra per una settimana di ritiro nella quale ci saranno altre due amichevoli contro Coventry (6 agosto) ed Everton (10 agosto).