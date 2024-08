Ghisolfi parla di Abraham con gli inglesi. Sprint Assignon

Fischio finale. E tempo per le interviste a bordo campo. Ad un certo punto, seduto su un tabellone pubblicitario c’è Ghisolfi. Vicino a lui, il ‘Director of Football’ dell’Everton, Thelwell. Quando i due si rendono conto di parlare in prossimità dei giornalisti, decidono di allontanarsi. Tema di discussione: Abraham. Al di là del gol segnato ieri da Calvert Lewin, i Toffees sono alla ricerca di un centravanti. […] La società in realtà non vede l’ora di cederlo per completare il mercato. La priorità è la fascia destra: l’obiettivo, con Pubill passato all’Atalanta, è Assignon. Rimandata al mittente la prima offerta di prestito con diritto di riscatto, Ghisolfi è pronto ad offrire 8 milioni. Il Rennes ne chiede 12. Come con Le Fée la sensazione è che prima o poi l’accordo si troverà.

(Il Messaggero)