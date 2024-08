Ghisolfi lo sa: il lavoro non è finito

Servono ancora un terzino destro titolare, un centrocampista di passo, un altro attaccante esterno e almeno un difensore centrale. Tanto? Tanto. Troppo? No. Non completare la rosa, del resto, vanificherebbe quanto di buono si è fatto finora. Obbligatorio, quindi, chiudere in maniera adeguata - e rapida - il mercato. Non è possibile, oggi, assicurare che la Roma spenderà un altro camion di milioni di euro per ogni obiettivo, ma la cronaca delle ultime settimane ci deve spingere a pensare che il ds Ghisolfi non starà lì con le mani in mano ad aspettare uomini e/o occasioni. Il lavoro di ristrutturazione della squadra non è stato completato, e con quasi un mese di mercato ancora a disposizione è lecito attendersi qualche ulteriore «portafojata» texana. Mister DDR non ane inizio o, ricordando campionato non è più così lontano.

