Ghisolfi lavora sugli esuberi

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Cedere per finanziare gli ultimi colpi in entrata. La missione di Ghisolfi non si ferma agli acquisti di Soulè e Dovbyk, lo stesso De Rossi dopo la partita con l'Olympiacos ha confermato che arriveranno altri innesti per rinforzare una rosa in piena rivoluzione. I ruoli da completare sono noti: si stanno cercando un terzino destro titolare (si continua a monitorare Pubill, oggi impegnato nella semifinale delle Olimpiadi con la sua Spagna), un altro centrocampista oltre Le Fée (nelle scorse ore si sono avviati 1 primi contatti per Soumare del Leicester, ritornato dal prestito al Siviglia che non lo ha riscattato per 15 milioni) e un esterno alto a sini-stra. Nonostante i Friedkin abbiano messo mano, anche pesantemente, al portafoglio, sarà necessario cedere alcuni elementi della rosa per sfoltirne il numero e soprattutto fare cassa. I nomi principali per finanziare i colpi in entrata sono Bove e Abraham. Il centravanti inglese, valutato almeno 25 milioni dai giallorossi, piace al Milan, all'incessante ricerca di un vice Morata. Più vicine invece le uscite di Shomurodov e Darboe: l'uzbeko è nel mirino dell'Hellas Verona, mentre il classe 2001 dopo il ritorno dal prestito dalla Sampdoria è conteso tra Frosinone e Salernitana. Ieri la squadra ha svolto il primo allenamento al St George's Park, centro sportivo della Football Associa-tion, sul campo dedicato a Sir Bobby Charlton. Dopo la vittoria della Copa America e le meritate vacanze è tornato a disposizione di De Rossi Paredes, mentre è ancora in attesa del visto Dovbyk (cosi come Shomurodov), che raggiungerà i compagni in Inghilterra in un secondo momento. Nel frattempo domani si tornerà a giocare. Alle 18 italiane (ore 17 locali) la Roma affronterà il Barnsley proprio all'interno della struttura. Precedentemente i giallorossi avrebbero dovuto affrontare il Coventry City, club di Championship. Tramite un comunicato ufficiale, tuttavia, i capitolini hanno annunciato il nuovo avversario, che milita in League One, la terza serie inglese. Il match, il quinto dall'inizio della preparazione estiva, sarà a porte chiuse (verrà trasmesso su DAZN) e anticiperà l'ultima amichevole, in programma il 10 agosto al Goodison Park contro l'Everton.