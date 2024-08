Ghisolfi alla prova dei 9 da vendere per fare cassa

Dopo un mese di luglio in cui ha speso circa 100 milioni in acquisti (Dovbyk, Soulé, Le Fée, Dahl e il riscatto di Angelino), e in attesa degli ultimi giorni di mercato in cui proverà a coprire le caselle mancanti per completare la rosa di De Rossi, il ds Ghisolfi è chiamato a fare ulteriore spazio con alcune cessioni. L'obiettivo è doppio: abbassare ancora il costo complessivo della rosa (monte ingaggi e ammortamento dei cartellini) , e ricavare ulteriore «cash» da spendere di nuovo sul mercato. Numeri alla mano, ci sono ancora 9 calciatori che potrebbero uscire e le cui cessioni comporterebbero un risparmio complessivo di ulteriori 4o milioni di euro, senza considerare il valore dei cartellini. Si tratta di Abraham, Smalling, Darboe, Shomurodov, Karsdorp, Kumbulla, Solbakken. Bove e Zalewski. (...) A pesare maggiormente sui conti romanisti è Abraham, che tra ingaggio e ammortamento ha un costo di 14 milioni e 370 mila euro. Per questo la Roma cerca una soluzione definitiva per lui: cedendolo in prestito, infatti, risparmierebbe «solo» i circa 6 milioni lordi di ingaggio. Si è promesso al Milan, che però aspetta proprio a causa degli elevati costi dell'operazione. (...)

(corsera)