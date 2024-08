Furlani: "La Roma mi piace, sta costruendo una squadra giovane. Da tifoso spero di divertirmi"

Mattia Furlani, atleta azzurro che ha conquistato il bronzo nelle Olimpiadi di Parigi, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Tifosissimo della Roma, una delle domande non poteva che essere sulla sua squadra del cuore. Alcuni passaggi dell'intervista:

"Mi è servita qualche ora. Ho capito che è successo qualcosa di assurdo aprendo i social e riguardando il video della mia gara un milione di volte. Un'emozione fortissima, viverla con i miei cari allo stadio è qualcosa che mi rimarrà per sempre. La medaglia? È bellissima, merita di essere festeggiata a dovere e non vedo l'ora di tornare in Italia. Ho anche pensato a un tatuaggio celebrativo...".

Di certo la porterà anche all'Olimpico.

"Perché no. La Roma mi piace, sta costruendo una squadra giovane. Da tifoso spero di divertirmi".

(gasport)