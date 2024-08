Friedkin, De Rossi, Ghisolfi e squadra: tutti sotto accusa

Un punto in due partite contro Cagliari ed Empoli, e una trasferta complicata (a dir poco) domenica sera a Torino contro la Juventus. L’inizio della prima Roma di Daniele De Rossi ricalca in maniera sinistra quello dell’ultima di José Mourinho per punti (1), valore delle avversarie (lo scorso anno Salernitana e Verona) e calendario (sconfitta contro il Milan prima della pausa del campionato). Alla proprietà e al direttore sportivo Ghisolfi è contestato un mercato sì oneroso (sono stati spesi 100 milioni circa per Dovbyk, Soulé, Le Fée e Angeliño) ma al momento poco funzionale. Le parole dell’allenatore in conferenza («Le Fée, Dahl e Sangaré sono stati scelti da Ghisolfi, poi io ho dato l’okay») somigliano ad una presa di distanza dall’operato del d.s. francese. [...] A rischio ci sono i «senatori», in particolare Pellegrini, Cristante e Paredes, disastrosi in questo avvio di stagione. «Appena è arrivato – il racconto del capitano – De Rossi ci ha detto: ricordatevi che vi voglio bene, ma voglio più bene a me e a miei figli. Se non vi allenate e giocate come si deve, andate fuori». A Torino, dove non ci sarà Le Fée per un fastidio muscolare, la possibilità di dimostrare che non erano solo parole.

(Corsera)