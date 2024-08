Europa League, sorride più De Rossi di Baroni. Evitati Mourinho e Immobile

Almeno fino ai playoff di febbraio, Immobile non tornerà all’Olimpico. Mourinho e Dzeko nemmeno. Il sorteggio di Europa League ha evitato a Lazio e Roma due avversarie turche fastidiose, Besiktas e Fenerbahce, possibili rimpianti (Ciro ha già segnato 6 gol, Edin 7) e magari qualche polemica, perché Mou non ha ancora digerito l’esonero. Tra le sfidanti della prima fascia, dov’erano entrambe le romane, il sorteggio ha mandato altrove anche il Manchester United, finito contro Mourinho, ma per il resto non si può dire che sia andata bene.

[...] Il calendario verrà reso noto oggi dall’Uefa. Le romane esordiranno il 25 o 26 settembre nella prima giornata del girone a 36 squadre, la grande novità di questa edizione. Si giocherà fino a gennaio, 8 partite a testa, classifica unica: come in Champions.

Le prime 8 si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale; le classificate dal 9° al 24° posto disputeranno un playoff andata/ritorno a febbraio; le ultime 12 saranno eliminate. La finale è in programma il 21 maggio a Bilbao sul campo dell’Athletic, una delle avversarie della Roma: occhio a Nico Williams, che agli Europei ha fatto ammattire Di Lorenzo e in finale, poi, ha segnato un gol all’Inghilterra. Non ci sono precedenti ufficiali contro i giallorossi, come per Eintracht e Tottenham, le altre avversarie toste, gli Spurs pieni di italiani (Vicario e Udogie) e di ex giocatori della serie A (Kulusevski, Bentancur, Romero, Dragusin). [...] Due su due le vittorie col Braga e bilancio in equilibrio (2 successi a testa) con la Dinamo Kiev, col brutto ricordo dello 0-3 a tavolino nel 2004 quando l’arbitro Frisk – colpito da una monetina lanciata dalla Monte Mario – interruppe l’incontro dopo 45 minuti.

(corsera)