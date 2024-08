Europa League: oggi il sorteggio. Alle 13 le avversarie delle romane: Mou può tornare all'Olimpico

IL TEMPO - Alle 13 parte la nuova Europa League. Nelle urne di Monaco andrà in scena il sorteggio della "League Phase" nel format innovativo. Rimarrà la divisione in 4 fasce in ordine di ranking e ogni club dei 36 partecipanti ne affronterà due per gruppo, per un totale di 8 partite, quattro in casa e quattro fuori. Non ci potranno essere "derby" e sarà possibile incrociare massimo due squadre per federazione. Roma e Lazio partiranno in prima fascia dove dovranno evitare United e Porto, mentre nella seconda c'è il Fenerbahce di Mourinho, che può tornare all'Olimpico.