Empoli-Solbakken è fatta. Con lui Kumbulla?

Che il mercato dell'Empoli sarebbe stato molto dinamico lo si sapeva. (...) Stavolta con la Roma. Dai giallorossi sta per essere ufficializzato un altro prestito (secco, senza riscatto), quello dell'attaccante norvegese Ola Solbakken. Classe '98, preso a parametro zero dal Bodo-Glimt, ha alle spalle una stagione del tutto interlocutoria per metà a all'Olympiacos e poi in Giappone all'Urawa Red Diamonds. Esterno d'attacco dal grande fisico, all'occorrenza anche utile al centro del reparto offensivo, ma per lui c'è l'incognita della condizione fisica visto che proprio a Saitama, città dell'Urawa, non ha praticamente giocato per una frattura del perone sinistro in allenamento. Con la Roma il direttore sportivo dell'Empoli Roberto Gemmi parla anche per rinforzare la rosa in difesa, l'altro esubero giallorosso che farebbe tanto comodo è il difensore centrale Marash Kumbulla. Il 24enne albanese, lo scorso anno in prestito al Sassuolo, piace molto non solo da quest'anno. In rosa c'è già Viti, anche lui con i neroverdi nel passato campionato, ed entrambi avrebbero tanta voglia di riscatto. La Roma manderebbe a maturare un prospetto che ancora non si è consacrato. (...)

(gasport)