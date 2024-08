Elisa Bartoli saluta la Roma: ha già lasciato il ritiro. Va all'Inter: contratto fino al 2026

Elisa Bartoli non sarà la capitana della Roma femminile la prossima stagione. La calciatrice, questa mattina, ha lasciato il ritiro di Cascia e raggiungerà proprio in queste ore quello dell'Inter. Dice addio al club giallorosso dopo cinque anni, nei quali ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana. Aveva un contratto in scadenza nel 2025 e al momento non sappiamo se erano state intavolate trattative per il rinnovo. Firmerà un biennale. [...] Su di lei c'erano la Fiorentina e l'Inter. E poi è prevalsa la pista nerazzurra dove ritroverà Annamaria Serturini e Martina Tomaselli, sue ex compagne di squadra. La calciatrice nel corso di questo periodo ha avuto un faccia a faccia con allenatore e staff tecnico e ha capito che avrebbe trovato poco spazio. [...] All'orizzonte c'è l'Europeo della prossima estate e lei vuole essere protagonista. La Roma è riconoscente a Bartoli per quello che ha dato negli ultimi anni e ha deciso di non mettere il bastone tra le ruote. [...] Al momento il club non ha intenzione di sostituirla anche perché ci sono 4 esterne difensive. [...]

(ilmessaggero.it)

