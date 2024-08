E si riapre Saelemaekers-Abraham

Non solo uscite. Il mercato del Milan, dopo la partenza falsa in campionato e il vertice di lunedì a Milanello fra la dirigenza, Fonseca e Gerry Cardinale, sta per vivere una nuova accelerazione negli ultimi tre giorni. [...] Tutto passa ovviamente dalle cessioni, perché Fonseca attualmente, tolti i giocatori italiani e quelli cresciuti nel vivaio rossonero, ha 18 giocatori da scegliere per i 17 posti liberi per la prossima Champions. Sono due i giocatori candidati all'esclusione e di conseguenza alla possibile partenza: Saelemaekers e Bennacer.

Un po' a sorpresa il jolly belga, che Fonseca aveva deciso di trattenere, è tornato di colpo sul mercati anche perché si sono riaperti i discorsi con la Roma per uno scambio con Abraham, il cui trasferimento al West Ham è rallentato nel pomeriggio di ieri. De Rossi ha bisogno di un esterno a sinistra, il Milan si è reso conto di avere la necessità di un'alternativa più valida a Morata e così i due club sono tornati a parlare. Per quanto concerne Bennacer, invece, tutto passa dall'offerta proveniente dall'Arabia. [...] Se il Milan riceverà l'assegno che riterrà corretto, si fionderà su Manu Koné del Borussia Monchengladbach, nel mirino, per altro, proprio della Roma. [...]

(Tuttosport)