E ora Gasperini pensa a Abraham. Ma Tammy preferisce il Milan

A livello di impegno, abnegazione, partecipazione, non gli si può dire nulla. Lo vedi ascoltare i dettami di De Rossi, disperarsi per un gol sbagliato davanti a Svilar come se fosse la replica dell'occasione fallita contro il Bayer Leverkusen all'Olimpico qualche mese fa, ballare a fine allenamento sotto la vetrata della palestra con Celik che lo guarda divertito. Insomma, il solito, vecchio Tammy. Che tuttavia è consapevole di come l'arrivo di Dovbyk, abbia cambiato le carte in tavola. (...) Due le opzioni: restare e fare la riserva oppure provare a rilanciarsi. Everton e Milan da tempo sono interessate ma con il tremendo infortunio occorso a Scamacca, ecco che potrebbe tornare in gioco anche l'Atalanta. Ieri un intermediario si è fatto vivo con Ghisolfi. Del resto Gasperini voleva Tammy l'estate che poi l'inglese optò per la Roma. È stato sempre un suo estimatore e l'emergenza potrebbe consigliarlo di tornare sul centravanti. Che tuttavia, almeno ad oggi, sembra preferire il Milan. Anche in questo caso, però, non avrebbe certo il posto da titolare, visto che i rossoneri hanno acquistato Morata. (...)

(Il Messaggero)