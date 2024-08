E in ritiro sono arrivati anche Dovbyk e Shomurodov

E ora, aspettando novità dal mercato, la Roma è al completo. Sì, perché ieri sera in ritiro sono arrivati anche Dovbyk e Shomurodov. [...] Inevitabili tempi burocratici per il visto non hanno consentito infatti ad Artem di aggregarsi in anticipo. Ma ormai è acqua passata. Saranno giorni importanti, i quattro che separano la Roma dal ritorno in Italia, perché Daniele dovrà lavorare per inserire il gigante ucraino in un contesto che già vede Dybala e Soulé intendersi a meraviglia.

Per tre attaccanti in rampa di lancio ce n'è uno che anche ieri ha deluso. Il riferimento è Abraham, mai al tiro nel primo tempo contro i modesti ragazzi del Barnsley. [...] Lui vuole il Milan che però, almeno ad oggi, non si è avvicinato minimamente alla valutazione che la Roma dà al suo cartellino (25 milioni). [...] C'è poi l'ampio capitolo legato agli esuberi: Kumbulla (Parma), Karsdorp, Shomurodov (Verona), Solbakken e Darboe (Samp, Frosinone e Salernitana). Zalewski, con il contratto in scadenza nel 2025 e nessuna chiamata per il rinnovo, è un altro con le valigie pronte. Smalling, anche a lui ad un anno dall'addio, è in bilico.

(Il Messaggero)