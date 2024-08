E adesso Theate. La Roma ci ha preso gusto: assalto al belga del Rennes

Rispunta Arthur Theate. Dopo aver messo su un attacco stellare, con Soulé e Dovbyk, la Roma pensa a rinforzare la difesa e proteggere il portiere Svilar. [...] De Rossi è da tempo alla ricerca di un centrale veloce, mancino, versatile e dai piedi buoni, che nella difesa a quattro possa piazzarsi sul centro sinistra (e scivolare all'occorrenza in fascia) e che nello schema a tre possa invece prendersi la responsabilità di impostare il gioco. [...] Se la scorsa stagione il Rennes aveva rinviato i discorsi di mercato, ora il contesto è cambiato.

Il club francese valuta Theate 20 milioni tra parte fissa e bonus. E in attesa dell'offerta ufficiale della Roma, sembrano essere già a buon punto nel frattempo i discorsi tra la dirigenza giallorossa e il giocatore, pronto a firmare un quinquennale da 2 milioni di euro. [...] Se da una parte restano aperte le trattative per il terzino destro Marc Pubill dell'Almeria e per l'ala sinistra Jeremie Boga del Nizza, [...] dall'altra il d.s. Ghisolfi continua sottotraccia pure la caccia ai giovani talenti di livello internazionale. [...] Un nome caldo è quello di Antonio Nusa, 19 anni, il "Neymar norvegese" del Bruges, attaccante di gran valore al pari di Wesley Gassova, 19, esterno d'attacco del Corinthians. [...]

(gasport)