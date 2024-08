Dybala, zero gol contro la Juve: in 8 sfide solo un assist

Sono solo 3 le squadre dell'attuale Serie A contro cui Dybala non è ancora riuscito a segnare. Ma una, il Como, non l'ha mai affrontata; e col Venezia ha giocato poco più di 40 minuti. [...] L'unica vera bestia nera è proprio la sua vecchia Juventus, che domenica sfiderà per la nona volta: le prime 4 partite col Palermo le ha perse tutte, fra il 2012 e il 2015; [...] con la Roma è andata meglio dal punto di vista dei risultati - una vittoria, due pareggi, un ko - ma lui è rimasto sempre a secco. [...] Decisamente un'anomalia per l'argentino che con le sue 123 reti è il miglior marcatore in attività in Serie A, e ne segna in media una ogni 183'.

La prima volta che si è presentato da avversario a Torino dopo aver lasciato la Juve era il 27 agosto 2022: in tribuna c'erano striscioni per lui ("Grazie di tutto, grande Paulo"), era la terza giornata come stavolta, e quella sera fu decisivo, sì, ma con un assist: di sinistro in acrobazia, quasi dalla linea di fondo, mise la palla sulla testa di Abraham che firmò l'1-1 con cui si concluse l'incontro. [...] Ma una rete in proprio, l'argentino, non l'ha ancora fatta contro la sua vecchia squadra, quella con cui ne firmo 115 entrando nella top ten all time al fianco di Roberto Baggio.

(corsera)