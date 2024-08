Dybala vacilla: la Roma tratta con gli Arabi

[...] Dopo 24 ore di incontri, depistaggi, indiscrezioni, tra vino rosso e sigari, tra telefonate e trattative, Paulo Dybala ha chiesto tempo per riflettere sulla proposta dell'Al-Qadsiah, il club saudita sbarcato a Roma con i propri emissari per chiudere il grande affare. [...] Lina Souloukou ha avuto dal presidente Friedkin il mandato a negoziare la cessione di Dybala. Per questo martedì sera ha trascorso la serata all'hotel De Russie, a due passi da Piazza del Popolo, in compagnia dello stesso Ghisolfi. [...] Si sono visti in momenti diversi il procuratore di Dybala, Carlos Novel, un altro uomo dello staff argentino che cura i diritti di immagine di Paulo, più Fali Ramadani, il manager al quale la Roma ha affidato l'intermediazione con gli arabi, e un rappresentante dell'Al-Qadsiah. [...]

La sola ipotesi di addio intanto, a due anni dalla presentazione hollywoodiana all'Eur, ha agitato la tifoseria. L'entusiasmo generato dai Friedkin con i grandi investimenti dell'estate, in particolare la doppietta Soulé-Dovbyk, ha lasciato il posto alla perplessità. [...] I motivi dei Friedkin, a prescindere da chi abbia esplorato in prima istanza la pista araba, sarebbero strettamente finanziari. [...] Adesso però si pone un altro problema: se la trattativa non si sblocca, con l'esordio in campionato a Cagliari fra tre giorni, come si regolerà la Roma? [...] De Rossi è orientato (per ora) a convocarlo ma aspetta indicazioni precise dalla società. [...]

(corsport)