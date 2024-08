Dybala ultimo atto? Sarà a Cagliari con la Roma: poi la decisione sull'Arabia

[...] A meno di clamorosi colpi di scena, Paulo Dybala oggi pomeriggio salirà sull'aereo che porterà la Roma a Cagliari, per partecipare alla prima di campionato dei giallorossi, in programma domani sera (ore 20.45). [...] Oggi, dunque, allenamento e conferenza stampa di Daniele De Rossi, che a Trigoria parlerà alle ore 14.30, toccando ovviamente anche (e soprattutto) l'argomento Dybala. Che proprio con l'allenatore giallorosso due giorni fa ha avuto un colloquio chiarificatore, in cui lo stesso De Rossi gli ha assicurato la massima considerazione. [...]

Dybala, ovviamente, in questo momento è travolto dai pensieri e ha deciso di prendere tempo per parlare di persona della questione anche con Oriana, Sabatini, quella che dal 20 luglio scorso è diventata ufficialmente sua moglie. [...] Cambiare e andare in un paese radicalmente diverso non è mai facile. Dall'Arabia, però, sono praticamente certi che l'affare possa andare in porto. [...] E allora sarà anche curioso vedere cosa succederà davvero domani sera, a Cagliari. Dybala quasi certamente partirà dalla panchina, al suo posto giocherà Matias Soulé, suo grande amico e - per alcuni versi - anche in difficoltà in questo momento. [...] Se la gara non dovesse sbloccarsi o mettersi bene per la Roma, Dybala verrà utilizzato o meno? [...]

(gasport)