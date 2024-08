Dybala & Soulé, Roma-show

La Roma supera il Barnsley nella prima delle due gare amichevoli previste in Inghilterra (sabato sfida con l'Everton). [...] La gara si sblocca dopo appena 2' con Le Fée che segna con il sinistro, grazie a un preciso assist di Zalewski. [...] Il Barnsley non ha una grande reazione e i giallorossi controllano agevolmente il risultato. [...] La Roma gestisce bene la gara e al 28' Ndicka colpisce il palo con un colpo di testa nell'area piccola avversaria. [...]

Nella seconda frazione di gioco, De Rossi cambia completamente la formazione e manda in campo Celik, Mancini, Smalling, Dahl, Bove, Cristante, Pisilli, Soulé, Dybala, El Shaarawy. E sono proprio i due ex juventini a infiammare la partita. [...] Al 20' Pisilli raddoppia con un colpo di testa su lancio di Cristante. Al 23' Dybala sigla la terza rete con un pallonetto su assist di Soulé. [...] Al 37' arriva la quarta rete della Roma con Soulé che approfitta di un errore della difesa avversaria e segna da fuori area. La gara termina, quindi, 4-0 per la Roma e sicuramente De Rossi può trarre indicazioni positive da queste partita. [...]

(Tuttosport)