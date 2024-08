Dybala si è preso il cuore dei tifosi. Abbracci e selfie a numero limitato

La Joya ritrovata. Paulo Dybala abbraccia il suo popolo al Roma store di via del Corso per celebrare il lancio della terza maglia blu, un richiamo al design della stagione 1991/92. La forza di un simbolo, oltre le tentazioni arabe e i fantasmi del campo, teatro degli orrori inaspettati dopo la rivoluzione sul mercato.

[…] L’energia inesauribile dell’amore che trascende la storia e squarcia le dimensioni, facendo precipitare la Città eterna nell’eterna Joya. Mai così intensa, mai così vicina, a due passi da chi l’ha proclamato re. Un plebiscito nel solco della presentazione al Colosseo quadrato di due anni fa. Il mandato prosegue secondo la legge del cuore, che sovrasta la logica del mercato e i calcoli cervellotici sull’ingaggio.

Cedendolo agli arabi la Roma avrebbe ipotecato una mini-plusvalenza da 1.9 milioni di euro, da aggiungere agli 8.33 milioni lordi risparmiati sullo stipendio. […] Per i tifosi Paulo non sarà mai il calciatore qualunque. Non può esserlo uno che su Instagram ha 8 volte il numero di follower della Roma stessa, che in via del Corso mobilita una città intera, giallorossi e non (un bambino juventino confessa: «Sono qui perché amo Paulo»). Sempre colpa sua, amore guastafeste. Che vince tutto e muove il sole e l’altre stelle, pure Dybala.

(La Repubblica)