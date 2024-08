Dybala, sì a 70 milioni. Tanti saluti alla Roma

Dopo 78 presenze, 34 gol e 18 assist, Paulo Dybala si appresta ufficialmente a salutare la Roma e il calcio italiano in generale. [...] Il club sta per chiudere il suo accordo con l'Al-Qadsiah, la trattativa è entrata nel vivo ieri pomeriggio, dopo che il giocatore, tramite il suo entourage, ha informato Ghisolfi di aver accettato l'offerta saudita. Ingaggio da capogiro: contratto di tre anni a poco meni di 70 milioni di euro totali per Dybala, al rialzo rispetto alle cifre circolate negli ultimi giorni. [...] La palla è poi passata ai due club, sul tavolo di Trigoria a un indennizzo dall'Arabia di soli tre milioni, che la Roma, attraverso determinati bonus, è intenzionata a far lievitare almeno a cinque. [...]

Il capitolo Dybala si chiuderà oggi con il malcontento di una piazza che ha sperato, invano, in un ribaltamento di quel copione ormai scritto da giorni. "Paulo non fare scherzi", è stato l'ultimo tentativo portato avanti ieri da qualche tifoso all'esterno di Trigoria, mentre Dybala si lasciava per l'ultima volta alle spalle quella che è stata la sua casa dal luglio 2022. [...] E ora la Roma può far partire la controffensiva sul mercato: da Boga (in uscita dal Nizza), a Riquelme dell'Atletico Madrid, fino all'ipotesi Ngonge dal Napoli. [...] C'è da rivitalizzare subito una piazza inevitabilmente delusa.

(Tuttosport)