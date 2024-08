Dybala scaricato dalla Roma

Non c'è più spazio per la Joya in casa Roma. Rischia di finire male la storia tra Paulo Dybala e il club giallorosso, che appare orientato a separarsi dal fantasista. Tanto da aver aperto e dato piena disponibilità nei confronti degli emissari dell'Al-Qadsiah sbarcati a inizio settimana nella Capitale. [...] Che qualcosa si fosse incrinato tra Paulo e la Roma era sotto gli occhi di tutti. Nel mese di luglio, ovvero quando era in vigore la clausola rescissoria da 12 milioni (valida solo per le squadre estere), nessun dirigente aveva dichiarato incedibile l'argentino. [...]

Il motivo è semplice: nel suo ruolo ora ci sono i più giovani Soulé e Baldanzi sui quali la società ha investito in maniera consistente nelle ultime due sessioni di mercato. Inoltre la partenza di Dybala permetterebbe - oltre a introitare denari preziosi dal suo cartellino - pure un considerevole risparmio sull'ingaggio (12 milioni lordi). [...] Dybala non sembra molto convinto e darà una risposta all'inizio della prossima settimana (tra lunedì e martedì). In tal senso occhio a cosa accadrà domenica a Cagliari, dove Paulo dovrebbe partire dalla panchina. [...] La sensazione è che in questi giorni l'entourage di Dybala si guarderà intorno per cercare soluzioni alternative rispetto a quella araba caldeggiata dalla Roma. [...]

(Tuttosport)