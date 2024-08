Dybala, scaduti i termini per esercitare la clausola

E scaduto ieri a mezzanotte il termine, valido solo per le squadre straniere, per esercitare la clausola rescissoria di 12 milioni presente sul contratto di Paulo Dybala. (...) I tifosi giallorossi possono tirare un sospiro di sollievo così come De Rossi che sulla Joya punta moltissimo. Dybala ha il contratto in scadenza nel 2025 ma un'opzione per il prolungamento automatico per un altro anno in caso di raggiungimento di almeno il 50% delle presenze. Il suo destino, ora, è nelle sue mani e in quelle del tecnico, che per lui sta studiando un cambio di posizione in campo: non più esterno di fascia, ruolo che sarà occupato dal nuovo arrivato Soulé, ma più centrale nel 4-2-3-1 o "falso nove", quando la situazione lo richiederà.

(corsera)