Dybala-Roma, braccio di ferro

Paulo Dybala è sospeso tra due mondi: l’Italia, dove ha costruito la sua carriera, e l’Arabia Saudita, pronta a ricoprirlo di denaro pur di convincerlo a trasferirsi. Deve sbrigarsi a decidere, anche se gli piacerebbe restare a Roma, specie se è l’Al-Qadsiah a chiedere il suo cartellino. [...] La scelta di andare via è tutta sulle spalle di Paulo. È lui a dover valutare se guadagnare 25 milioni in tre anni, oppure, restare nella capitale, guadagnarne 9, puntare al rinnovo (bastano una decina di partite) e giocare in un campionato competitivo che potrebbe restituirgli la convocazione in nazionale. C’è da aggiungere, però, che nessuno nella Roma sta facendo di tutto per trattenerlo, anzi si cerca di evitare il più possibile il contatto con i tifosi, come accaduto a Cagliari, che potrebbero girare dei video che diventerebbero facilmente virali indirizzando l’opinione pubblica contro la proprietà. Più si avvicina la fine del mercato più le pressioni per spingerlo in Arabia Saudita diventano pesanti. [...] Se Paulo dovesse partire, il sostituto in pole è Boga del Nizza che ha già dato il via libera al trasferimento. Per la fascia destra c’è Assignon che arriverà in prestito a 2 milioni più 8 per il diritto di riscatto. Ma tutto è in stand-by, prima c’è il caso Dybala da chiudere.

(Il Messaggero)