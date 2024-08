Dybala riflette: a Cagliari ci sarà

Leggi Cagliari-Roma ma l'attenzione è tutta per Dybala. [...] Ad oggi, sempre che non ci siano accelerazioni in queste ore (che l'entourage del ragazzo esclude), la Joya partirà per Cagliari. Si sta allenando regolarmente con i compagni, l'umore è quello che è ma appare inutile - aspettando di capire quale sarà la sua risposta all'offerta dell'Al-Qadsiah - sancire lo strappo con un'esclusione preventiva. [...] Una cosa è certa: Daniele non voleva arrivarci così al debutto in campionato. Sperava un avvicinamento diverso, un clima differente attorno a lui e alla squadra. E invece, tra scritte che campeggiano a Trigoria (Paulo non si tocca) e il solito shitstorm dei social che ha toccato, suo malgrado, anche DDR, l'aria non è delle migliori. [...]

Ieri Paulo si è allenato regolarmente con i compagni e poi è tornato a casa, dove ad attenderlo c'era la moglie Oriana, da poco arrivata dall'Argentina. La coppia ha deciso di prendersi qualche giorno di riflessione, prima di rispondere sì o no alla proposta dell'Al-Qadsiah. [...] Detto che Paulo rischierebbe seriamente di dire addio alla Selecciòn in ottica mondiali, [...] c'è in ballo anche la quotidianità di una giovane coppia che sta pensando di mettere su famiglia. [...] Sono le stesse perplessità che ha Abraham. Per l'inglese ancora non è arrivata un'offerta dall'Arabia ma gli intermediari (uno è Ramadani) che stanno lavorando per Dybala, stanno cercando qualcosa anche per Tammy. [...]

(Il Messaggero)