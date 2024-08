Dybala resta. Niente Arabia per la stella della Roma: ora si riparte

Voci, rumours, offerte e possibili trattative. In questo momento gira un po’ di tutto intorno a Paulo Dybala, il giocatore di maggior talento della Roma. Del resto è la legge del mercato, che però poi però porta sempre ad un punto. E quello di questa storia qui è che Dybala oggi è ancora un giocatore della Roma e molto probabilmente resterà anche tale, a meno che non succeda qualcosa di grande da qui alla fine del mercato. [...] Dybala il primo agosto ha ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita, esattamente dall’Al-Qadsiah [...] Un’offerta faraonica valida per un biennale da circa 20 milioni di euro a stagione. Un contratto che però Dybala ha rifiutato, non volendo lasciare il calcio “vero”. [...] Poi, però, è successo che nell’ultima amichevole del precampionato giallorosso, quella giocata sabato scorso in casa dell’Everton, Dybala è andato in panchina. E subito dopo Daniele De Rossi, parlando proprio della Joya, ha detto: «Quando mi è stato chiesto se c’era qualcuno da tenere legato qui mani e piedi ho risposto di no, che non c’era. E questo vale per Paulo come per tutti gli altri. Chiunque vuole andare via è libero di farlo». [...] Di fatto Dybala oggi come oggi rischia di non essere più il titolare indiscusso delle precedenti due stagioni e c’è una concreta possibilità che possa partire dalla panchina anche domenica prossima, a Cagliari [...] Ma cosa succederà in futuro? Se non arriveranno altre offerte probabilmente niente. La Roma terrà volentieri Dybala, continuando a puntarci su per il prosieguo della stagione. E questo nonostante uno stipendio assai pesante per le casse del club (7 milioni più uno di bonus facile e un altro legato ai gol, in caso Paulo arrivi in doppia cifra) e il “rischio” che scatti anche l’opzione per il 2025/26 [...] Tutto però potrebbe cambiare in caso di una nuova offerta, magari da parte di qualche club europeo. A fine stagione, infatti, Dybala ebbe un colloquio con De Rossi, dicendogli che in caso dell’arrivo di un’offerta importante europea l’avrebbe presa in considerazione. Dovesse quindi arrivare un club di Champions, allora la Joya potrebbe pensarci su. E la Roma decidere di risparmiare uno stipendio pesante e, magari, reinvestire i soldi incassati (e risparmiati sull’ingaggio) su un altro giocatore, in un altro settore del campo.

(Gasport)