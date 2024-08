Dybala parte in panchina, addio vicino. De Rossi: “La Roma prima di tutto”

La prima Roma senza Paulo Dybala, che oggi va in panchina, il pericolo Cagliari e il calcio dei "subumani". [...] Un De Rossi pensieroso e allo stesso tempo carico più che mai non ha potuto negare l'evidenza dell'operazione "Dybala d'Arabia" in corso, arrivata ormai ai dettagli a sentire la sponda saudita e per la quale manca solo il sì del 31enne argentino, che potrebbe arrivare già domani. "Abbiamo sentito qualcosa, se ne è parlato un pochino. Quello che dovevo dire alla società e al giocatore l'ho detto. Paulo è convocato, tanti altri giocatori hanno situazioni di mercato, il 2 settembre sapremo cosa succederà. Da tifoso devo trattare questo argomento con delicatezza, da allenatore non posso commentare delle voci, non sono stato parte in causa". [...]

(Gasport)