Dybala, ore decisive. Assignon in arrivo

IL TEMPO (L. PES) - Inizia la penultima settimana di mercato, che terminerà allo scoccare della mezzanotte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto, nel pieno del terzo turno di campionato. E le cose da fare in casa Roma sono tante tra entrate e uscite. Ma tutto, o quasi, è ancora legato alla scelta di Dybala. Dopo i soli venti minuti abbondanti in campo a Cagliari, le prossime ore potrebbero essere quelle giuste per l'addio dell'argentino che scioglierà le riserve sulla sua scelta. L'Arabia lo aspetta, e ancora ci sono alcuni dettagli da sistemare con l'Al Qadsiah che dopo aver incassato il sì del calciatore presenterà la propria offerta ufficiale alla Roma. Il club giallorosso attende infatti soltanto la mossa della Joya per poi dare il via libera alla cessione che farà molto discutere oltre a quanto già visto e sentito nelle ultime due settimane nella Capitale. Una partenza che ha scombussolato non poco l'universo giallorosso poco prima dell'avvio della stagione, e che ora dovrà necessariamente prevedere un sostituto dell'attaccante ex Juve, come lo stesso De Rossi ha ricordato a fine gara facendo capire quanto sia importante sostituire la Joya.

Dalla Spagna viene rilanciato il nome di Riquelme, ma appare più probabile che Souloukou e Ghisolfi chiudano un affare con Fali Ramadani, l'agente che ha preso in mano la regia della trattativa per portare Dybala in Arabia. Boga il nome in pole position anche se il Nizza continua a chiedere 20 milioni. E poi c'è quel Chiesa che tra una voce e l'altra è ancora in attesa di una sistemazione e nonostante le smentite di rito il calciatore piace a De Rossi e potrebbe essere un ritorno alle origini rispetto agli obiettivi del mercato romanista. Tutto però resta ancorato alle tempistiche di uscita del campione del mondo argentino.

Nel frattempo Ghisolfi sta per chiudere un altro affare col Rennes. Dopo l'acquisto di Le Fée a inizio luglio, infatti, i transalpini sono pronti a cedere anche Lorenz Assignon ai giallorossi. Ultimi dettagli da limare sulla cifra del prestito e le modalità di pagamento e poi il via libera che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Un prestito con diritto di riscatto da 10 milioni complessivi che regalerà a DDR il terzino destro titolare della stagione. Sempre in attesa del via libera definitivo per l'arrivo nella Capitale del laterale saudita Abdulhamid fresco vincitore della supercoppa araba. Oltre al terzino, però, l'urgenza maggiore del mercato in entrata resta quella del difensore centrale, soprattutto dopo l'addio di Kumbulla. Non sembra decollare la trattativa tra Siviglia e Stoccarda per Badé, anche se il difensore francese resta un profilo costoso. Il resto delle eventuali operazioni è legato alle uscite. Calano le quotazioni di Bove e Abraham che libererebbero spazi per innesti in attacco e a centrocampo, mentre resta bloccata la situazione di Karsdorp che non fa più parte ormai da settimane del progetto giallorosso.