Dybala in stand-by: se sceglie l’Arabia, è pronto Zhegrova

In attesa di conoscere il destino di Paulo Dybala, la Roma si cautela e blocca il suo eventuale sostituto. Si tratta di Edon Zhegrova, classe ’99, nato in Germania ma di nazionalità kosovara: ala destra di piede mancino che gioca nel Lilla, è andato a segno nel turno preliminare di Champions League contro il Fenerbahçe di Mourinho. […] Dybala sta riflettendo sull’offerta choc ricevuta dall’Arabia Saudita: 2 anni a 20 milioni netti a stagione per giocare in una squadra controllata dal fondo Pif. Le sue certezze (a gennaio aveva già rifiutato una cifra più bassa) sono un po’ meno solide, ma a opporsi al trasferimento, al momento, è sua moglie Oriana che non ha intenzione di andare via da Roma. Per non farsi trovare spiazzata, però, la società giallorossa si è cautelata, come detto, con Zhegrova. […]

(Corsera)