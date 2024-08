Dybala, il peso dell'attesa

Un'attesa infinita, un silenzio sadomaso-chista, una distrazione destabilizzante. Tutto questo sta diventando la trattativa tra Paulo Dybala e gli arabi dell'Al-Qadsiah, che aspettavano entro oggi una risposta definitiva sulla ricchissima offerta per raggiungere subito la Saudi League. Secondo le ultime indiscrezioni i soldi che entrerebbero nelle tasche del giocatore sarebbero "solo" 18 milioni all'anno, e non 20, per tre anni. E così le parti, con i legali di Dybala coinvolti, stanno ancora negoziando. (...) Nel caso decidesse di dire si agli arabi dopo essersi confrontato conia Oriana e con la madre Alicia, Dybala accetterebbe a malincuore di lasciare la Roma, a fronte di una proposta di quelle che capitano una volta nella carriera. In più, dopo la panchina di Cagliari che ha assorbito con professionalità, si è reso conto che De Rossi non si è battuto per trattenerlo. Non poteva pretenderlo, del resto, dopo aver comunicato già a maggio proprio all'allenatore la sua intenzione: se fosse stato chiamato da una big europea, una delle squadre che giocano la Super Champions, Paulo sarebbe andato via grazie alla clausola da 12 milioni. Se si era felicemente convinto dì restare alla Roma, dove è amatissimo dai tifosi, lo ha fatto (anche) per mancanza di opzioni migliori dal punto di vista tecnico. (...)

(corsport)