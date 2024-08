Dybala il doppio dubbio

Il silenzio di Paulo Dybala inquieta la Roma. Passano i giorni ma il trasferimento in Arabia Saudita, che sembrava delineato prima di Ferragosto, non si è ancora materializzato. [...] La trattativa tra i due club non sarebbe un problema - l'intermediario Fali Ramadani conosce molto bene le richieste della Roma (18 milioni) e la disponibilità dei compratori - ma non può formalmente cominciare finché Dybala non accetta il ricchissimo triennale che gli ha prospettato il procuratore Carlos Novel: 20 milioni più 5 di bonus per tre anni. [...] In questo clima volatile, però la Roma deve giocare la prima partita stagionale.

Posto che Dybala sta bene, si è allenato in gruppo per tutta la settimana ed è disponibile, De Rossi come si regolerà? La sensazione è che, salvo svolte improvvise o indicazioni della proprietà, voglia convocarlo per poi decidere se e come utilizzarlo a Cagliari. [...] Da una decina di giorni ormai il caso tiene banco, dal momento che nessun tesserato della Roma ha voluto (potuto?) spiegare cosa stia davvero succedendo: chi abbia ispirato la trattativa con i sauditi, in primis, e chi abbia indicato in Dybala un elemento sacrificabile per ragioni di bilancio. [...] "Se qualcuno vuole andare via, non lego nessuno". Già, ma Dybala non ha mai detto di voler andare in Arabia.

(corsport)